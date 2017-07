Révélations : les autorités savaient pour le Bataclan, ils ont seulement sauvé Hollande au Stade de France

C’est un espion français, paraît-il, qui parle. Masqué, la voix déguisée…

Nous serions très surveillés, nos maisons et les espaces publics truffés de micros, nos ordinateurs espionnés…

Faut-il le croire ?

Ce qu’il dit semble plausible, c’est ça le plus terrible.

Et quand il évoque Abdeslam, qui aurait été manipulé par les forces spéciales, il est très crédible. Les forces spéciales auraient empêché les terroristes d’entrer au Stade de France et se seraient débrouillées pour faire exploser leurs ceintures à distance, là où elles ne feraient pas de victimes… « L’espion » comprend pourquoi Abdeslam est si étroitement surveillé, il ne serait pas étonné que le dit Abdeslam se suicide en prison….

« On avait tout. La liste des contacts d’Abdeslam à l’étranger, la liste des cibles…On savait que leurs actions étaient imminentes. Ce qui me semble scandaleux, c’est que rien n’a été fait pour empêcher le massacre du Bataclan etc. alors que la Cellule Richelieu avait un dossier complet sur les projets des terroristes. On savait qu’ils préparaient des attaques simultanées sur plusieurs lieux du 13 novembre. Maintenant, qui a bloqué le transfert du dossier complet ?

C’est dans les hautes sphères qu’on a bloqué, on a laissé redescendre vers les forces spéciales uniquement ce qui était utile pour protéger le Président Hollande au Stade de France.... »

Je ne sais pas s’il dit vrai, s’il est un vrai espion, mais le pire est que ce qu’il dit est plus que crédible et éclaire les zones d’ombre, répond aux questions que nous nous posons depuis le Bataclan…

« L’espion » révèle aussi que les forces spéciales savaient pour l’attentat de l’hyper casher, Coulibaly et ses complices étaient identifiés, ses cibles… « Mais le dossier a été traité par la hiérarchie et l’Etat ». Tout le monde connaît la suite.

Je n’irai pas dire, à la lumière de cela, que, peut-être, Hollande avait-il délibérément choisi d’aller gueuletonner avec Gayet et ses potes à Avignon le 14 juillet 2016 pour « débarrasser » Nice de tous ses policiers ??? Quoique…

Bref, une video fort intéressante. On ne sait pas qui est cet Hubert Douchamp qui a mis la video en ligne (l’espion ? ) et qui nous l’a signalée dans les commentaires, en tout cas il a fait un beau cadeau à Résistance républicaine.

Même si le personnage qui parle n’était pas un espion, il révèle bien des choses déstabilisantes, terrifiantes même et à mon avis il fait – ou a fait -partie de la Grande Maison…

Et si ce qu’il dit est vrai… A qui profite le crime ? Les crimes ?

Pourquoi, pour quoi et pour qui Hollande aurait-il laissé délibérément se commettre ces attentats terribles ? Quel rôle a Macron dans l’affaire ?

M’est avis que les Français devraient bouger et exiger des explications… Mais cela ne se fera que si les medias s’emparent de l’affaire…

Alors, amis qui me lisez, faites circuler cet article, cette video… Envoyez-les à tous les journaux de France et de Navarre, des fois que quelques esprits libres capables de dire merde à leur rédacteur en chef s’emparent du sujet…

Et s’ils s’emparent du sujet pour montrer qu’il s’agit d’une manipulation ne reposant sur rien, au moins on en aura le coeur net. Parce que depuis deux ans, qu’on pose et re-pose les mêmes questions, sans réponse, ça suffit.